"A férjem több sportágban is élsportoló volt, tehát maximálisan tudja, hogy mi jó és mi nem. Viszont mivel ő férfi, ezért kikértem orvosok és olyan szülésznők véleményét, akik ebben szakavatottak. Aki a terhesség előtt is sportolt, annak általában javasolják, hogy továbbra se adja fel ezt az életvitelt. Szerencsére én nem vagyok veszélyeztetett kismama, ezért a sportról sem kellett lemondanom, sőt azt kell mondjam, hogy a szervezetem még jobban igényli a mozgást, mint azelőtt" - mondta el a Borsnak Mazsi, és hozzátette, vannak szabályok, amiket be kell tartania.

"Többek között nem szabad, hogy 140 fölé emelkedjen a pulzusunk, nem szabad hasprést csinálni, illetve nem erőltetem meg magam és a nagy súlyokról is kisebbekre váltottam" - sorolta és azt is elmondta, Rubint Rékával is beszélt, aki számára példakép, ugyanis három egészséges gyereket hordott ki úgy, hogy sportolt is közben.

"Azt mondta Réka, hamarosan olyan erős leszek, hogy egy falon is át tudok majd menni, de ne tegyem. Hallgatok is rá és oda fogok figyelni, hogy hiába bír el még nagyobb megterhelést a testem, nagyon fontos, hogy ne ilyenkor kezdjünk el a súlyokon emelni és az ismétlésszámot növelni" - osztotta meg Réka tanácsait Mazsi.