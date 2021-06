Emlékszel még a nagyszülőknél töltött laza hétvégékre, vagy amikor akár több hetet is náluk töltöttél nyáron? A dugi csokik, a reggeli ágyba kapott kakaók, a végtelen mesenézések, és a történeteik. Igen, a nagyszülők rendkívül fontos szerepet töltenek be egy gyermek életében, de felnőttként is fontos lenne az idős emberek közelsége.