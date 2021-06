Komoly zaklatásoknak volt kitéve az iskolában a most 25 éves Rose MacIntosh, méghozzá a pattanásai miatt. Pedig naponta két órát töltött azzal, hogy eltüntesse a zavaró foltokat, hegeket és gyulladásokat, és minden létező kezelést kirpóbált.

Az ő problémája is tinédzserkorában kezdődött, csakhogy később sem múlt el. A pattanások egyre rosszabbak, vörösebbek és gyulladtabbak lettek, utánuk pedig foltok és hegek maradtak. Természetesen gyógyszert is szedett a pattanásaira, de mindhiába. Az iskolában pedig folyamaatosan zaklatták. "Pokollá tették az életemet. Rondának neveztek, és más csúnya beceneveket aggattak rám. Teljesen összetörtem. Annyira mélyen voltam a bántalmazások miatt, és amiatt, ahogy kinézek, hogy olykor gondolkoztam az öngyilkosságon" - mondta a lány. Terápiára is kezdett járni, mert a szülei nagyon aggódtak érte. Az segített, de a való világgal nehezen nézett szembe. 17 évesen lett egy barátja, de ő is bántó megjegyzéseket tett a bőrére. "Undorítónak éreztem magam" - mondta a The Sunnak Rose.

A bőre végül egy ezüstszériumtól indult javulásnak. "Úgy érzem, lassan visszakapom az életemet" - mondta.