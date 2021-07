Stana Alexandra és Köcse György táncosok a Dancing with the Stars első évadában is feltűntek. Életüket a műsor alapjaiban változtatta meg, hiszen azóta már össze is házasodtak. Most azonban egymás ellen fognak küzdeni: Gyurinak Dobó Kata, Szandinak pedig Árpa Attila lesz a párja. A táncos család a Life.hu-nak mesélt a különleges esküvőjükről.