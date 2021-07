Gesztesi Panka már igazi felnőtt nő, aki napról-napra gyönyörűbb és egyre inkább édesapja vonásait lehet felfedezni benne. A lányra már a modellipar is felfigyelt, már túl van élete első hivatalos modell munkáján is. Bár Pankának nagyon hiányzik édesapja, úgy érzi, továbbra is itt van vele és támogatja őt.

Gesztesi Károly és Liptai Claudia szépséges lánya a mai napon 15 éves lett, édesanyja pedig egy érzelmes videóval köszöntötte fel Instagram-oldalán. A videó mellé ezt írta:

15 éves lett. Fölém magasodik majd' 15 centivel. "Kicsi" Fekete Gyöngyöm, azt kívánom, legyél boldog 15-ös! Szeretlek"

A videót itt tudod megtekinteni.