Egyes trendek soha nem mennek ki a divatból, vagyis pontosabban időről időre óriási teret kapnak és meghódítják a világmárkákat is. Most az állatminta éli újra fénykorát, és mennyire jól teszi, hiszen csak imádni lehet.

Idén újra egyre nagyobb teret kapnak az állatmintás ruhadarabok és szettek. Az elmúlt évtizedek tapasztalata alapján egyértelműen kijelenthető, hogy a leopárdminta mindig óriási sikert arat. Tulajdonképpen teljesen mindegy, hogy milyen darabról beszélünk, egy leopárd vagy ocelot foltos ruhával biztosan nem tudunk mellényúlni.



Kabátok, nadrágok, szoknyák, sőt teljes szettek és kiegészítők, azaz táskák, sálak, szemüvegek tárházából válogathatunk. Persze, akik igazán merészek, azok simán bevállalnak egy szuperdögös leopárdos magassarkút vagy edzőcipőt is. Természetesen nem csak az utcai viseletekbe tört be ez a buja mintázat, hanem az edzőtermekben és a strandokon is egyre gyakoribb. Elég csak végignézi a napozó nőkön, a bevállalósak közül a legtöbben biztos, hogy leopárd vagy ocelot mintás falatnyi bikiniben, vagy fürdőruhákban pózolnak. Az sportmárkák is nagy örömmel dobnak piacra olyan edzőszetteket, amikben visszaköszön ez a feltűnő minta.

Az állatmintás darabokkal kapcsolatban azt is tudni kell, hogy idén nyáron nem lehet túlzásba vinni a viselésüket Ha már rajtunk van egy leopárd foltos szoknya, akkor nyugodtan vegyünk fel egy hozzá hasonló mintázatú topot; és akkor sem lesz semmi baj, ha a táskánk is hasonló színekben pompázik. Ez a barnás, bézses, feketével megbolondított összeállítás ráadásul szinte mindenkinek remekül áll. Főleg az ősz típusú lányok viselhetik igazán magabiztosan.

