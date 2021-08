Nem igazán van a földön olyan ember, aki ne ismerné legalább hallomásból a Kardashian lányok valamenyikét. Nos, Kim Kardashian amellett, hogy milliárdos üzletasszony, és Kanye West ex-felesége, egyértelműen a tökéletes popsik egyik nagykövete. Olyannyira, hogy Kim fenekének még saját Instagram-fiókja is van.

Kim előszeretettel mutatja meg bájait aprócska fürdőruhákban, vagy szexi öltözékekben: nem olyan régen egy igazán falatnyi, lila bikinibencsekkolt be Instagram-oldalán, ezúttal pedig egy örök klasszikus, fekete darabba bújt, és a tengerparton mutatta meg, mitől döglik a légy, és bár a tengerpart is gyönyörű, formás idomai még annál is sokkal látványosabbak...