Gangxsta Zolee kezdte el azt a videót terjeszteni, melyben zenésztársa, Emilio, halandzsázva énekli el a "Get down on it" című világslágert. A videó futótűzként terjedt a neten, az énekes mégsem esett kétségbe, sőt, a baki egy új dalra és videóklipre sarkallta.

Ez egy élő televíziós adás volt, egyszerűen nem jutott eszembe az a sor. Nem akartam megtörni ezzel a produkciót, azon voltam, hogy megoldjam a helyzetet és azt a sort, ami kimaradt, valahogy pótoljam. Így sikerült, némi sajátos Emilio-angollal"

- mesélte Emilio a Blikknek, aki aztán úgy gondolta, hogy csavar még egyet az egész sztorin. Így született meg a 'Haju vana dudu' című dal és a hozzá tartozó videóklip, amiben van önirónia, de azoknak is szól, akik folyamatosan beszólnak másoknak. Emilio és Zolee között pedig nincs harag, olyanannyira, hogy még Gangxta Zolee is feltűnik a polgárpukkasztó klipben.