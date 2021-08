Ákos Instagram-oldalán mutatott egy boldog pillanatot a családi nyaralásukról, ami nem csak pihanésből, hanem munkából is állt. Mindannyian együtt szerepelnek a fotón. "AKTÍV PIHENÉS. Három nap alatt három koncerttel vetünk véget a családi kikapcsolódásnak, amely idén is elég mozgalmasra sikerült: a nyaralás során születtek új dalok, elnyerte végső formáját a novelláskötet anyaga, és hamarosan a kisjátékfilm forgatása is elkezdődhet! Izgalmas őszünk lesz" - írta a fotóhoz.

Ritkán látott pillanat: a családjával pózolt Kovács Ákos