Varga Viktor és Varga Feri kapcsolata nem volt zökkenőmentes a Totem című műsor forgatása elején. A Farkasok vezetője eleinte nem tudott mit kezdeni az énekes kirívó viselkedésével.

"Kezdetben látva, hogy Viktor az én csapatom tagja lesz, féltem, hogy mit kezdek vele, mert csak azt láttam belőle, hogy egy öntörvényű hülyegyerek.Viszont így pár nap elteltével egyre inkább kijön a valódi énje, a valódi értékei. Úgy érzem, hogy egyre inkább szedem le róla azokat a sallangokat, amiket magára aggatott. Megvan a magához való esze, emellett egy csupaszív ember. Akár még a csapat vezető egyénisége is lehetne. Szó nélkül beugrott mellém a 8-10 fokos dézsába is, ahol komoly érzelmek jöttek ki belőlünk, ezek is a csapat épülését szolgálják" - magyarázta Feri.

Viktor mostanra nagyon szoros kapcsolatot ápol a csapatvezetővel, aki nagyon emlékezeteti az édesapjára - írja a Bors.

"Ferivel van közöttünk egy kapocs, ami egyébként abszolút megmagyarázható, mivel ő teljesen ugyanaz a karakter, mint az apám. Úgy érzem, hogy neki is kicsit olyan, mintha a fia lennék" - tette hozzá Viktor.