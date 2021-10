Pénteken elkezdődött Szilágyi István fiának a pere. Sz. Pétert azzal vádolják, hogy tavaly májusban brutálisan bántalmazta édesapját, aki belehalt a sérüléseibe. A tárgyalás az idén elhunyt Humenyánszky Jolán vallomásának felolvasásával kezdődött - írja a Ripost.

Peti éjszaka közénk feküdt, velünk aludt, ez gyakran megtörtént. Valamiért kiborult, szerintem magányos, nincs senkije. (...) Régebben is volt, hogy bántotta Peti az apját, akkor ököllel ütötte. Börtönben is ült akkor, és azon felül is többször bántotta az apját. Nem tudom, miért gyűlöli az apját. A férjem engem is bántott, amikor fiatal volt, Petit is sokszor bántotta. A férjem egyszer úgy megütött, hogy kiszakadt a dobhártyám. Az orvos megkérdezte, hogy teszek-e feljelentést, de nem akartam. Peti látta, ahogy az apja engem bánt, talán ezért haragudott rá. Az is lehet, hogy tőle örökölte, hogy erőszakos lett. Szegény fiam többször öngyilkos is akart lenni. Kést fogva fenyegetőzött, hogy szíven szúrja magát. Gyógyszereket szedett, de ha nem váltotta ki őket, akkor ingerült lett."

Sz. Péter tagadja a vádakat, korábban azt állította, hogy édesapja támadta meg őt először, majd kijelentette, hogy a gyilkosságért egy rejtélyes ember a felelős, aki időközben érkezett a házba. Sarolta, Szilágyi István sógornője nem érti Pétert, szerinte egyértelmű, hogy ő követte el a bűncselekményt.