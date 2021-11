A hajunk és a bőrünk színéért a pigmentek felelősek, ezeket másképpen melaninnak nevezzük, termelésükért pedig a melanocita sejtek felelősek. Őszülni akkor kezdünk, ha a hajhagymákban leáll a melanin termelődése, ilyenkor ugyanis nem kerül festékanyag a hajszálakba,így azok elveszítik a színüket és fehérré válnak.

Mikor kezdünk őszülni?

Átlagosan el lehet mondani, hogy az európai emberek nagyjából a harmincas éveik közepén, az ázsiaiak a harmincas éveik végén, míg a sötétebb bőrűek csak a negyven éveik végén kezdenek őszülni.

Az általánosítás mellett azonban erős befolyásoló tényező az is, hogy ki mit hordoz a génjeiben, így ha a szüleink és a nagyszüleink haja már korán deressé vált, akkor bizony mi is erre számíthatunk, ám ha a felmenőinknek még ötvenévesen is élénk színekben pompázott a haja, akkor fellélegezhetünk, mert nagy valószínűséggel mi sem fogunk megőszülni idejekorán. Ugyanakkor ne legyünk könnyelműek és ne dőljünk hátra elégedetten, ha az utóbbi csoportba tartozunk, mert az ősz hajszálak túl korai megjelenése jó genetika mellett is előfordulhat.

Őszülési tényezők

A genetika mellett tehát más okok is szerepet játszhatnak abban, hogy meddig marad meg a hajunk természetes színe. Az egyik ilyen például a dohányzás. Bizonyított tény, hogy akik cigarettáznak, azok nagyobb valószínűséggel kezdenek őszülni harminc éves koruk előtt, mint akik füstmentesen élnek.



A festékanyag termelésében zavart okozhatnak bizonyos ásványi anyagok és vitaminok is – illetve ezek hiánya. A B-vitaminok (B 5 , B 6 , B 10 , B 12 ) a réz, a cink, a jód és a vas mind elengedhetetlen ahhoz, hogy a hajkoronánk sokáig megőrizze a színét. Ugyanígy, ha ezek felszívódásában valamilyen zavar támad, például emésztési gondok vagy anyagcsere-probléma miatt, az is őszüléshez vezethet.



Szintén előidézhetik a haj kifehéredését bizonyos alapbetegségek (például pajzsmirigy-gondok, vérszegénység, bőrproblémák), de a túlzott stressz, egy hirtelen lelki megrázkódtatás, a tartósan fennálló szorongás vagy valamilyen, a szervezetben lappangó gyulladás (góc) is.

Mit tehetünk az őszülés ellen?

A legjobb taktika itt is az, ha a megelőzésre koncentrálunk, ugyanis a kifehéredett hajszálakat az esetek döntő többségében nem lehet újra színessé varázsolni – legfeljebb hajfestékkel.



Annak érdekében, hogy a sörényünk minél később kezdjen elszürkülni, érdemes néhány tanácsot megfogadni:

ne dohányozzunk

étkezzünk kiegyensúlyozottan

ügyeljünk arra, hogy olyan élelmiszereket is fogyasszunk, amelyek kifejezetten támogatják a hajhagymák és a melanociták működését – ilyenek a diófélék, olajos magvak, de fontos a megfelelő mennyiségű fehérjebevitel is

kipróbálhatunk természetes módszereket, mint a kókuszolajos hajpakolás, amely erősíti a haj szerkezetét és tápanyagokkal látja el a fejbőrt

vásárolhatunk különféle, erre a célra kifejlesztett hajtonikokat is

Fontos, hogyha valaki hirtelen vagy nagyon fiatalon kezdő őszülni, mindenképpen forduljon orvoshoz, mert különféle betegségek kapcsán is előfordulhat a jelenség.