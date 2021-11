A Nyerő Páros versenyzői a műsor elejétől fogva őszintén felvállalták a házasságuk nem túl rózsás helyzetét. Csuti a feleségével, Kulcsár Edinával mindent megtesz azért, hogy a kapcsolatuk jó legyen.

"Nagy munka jól egyben tartani egy házasságot. Harmincon túl férfiként nem könnyű befogadnom azt, hogy néhány dolog, ami egész életemben jelen volt, esetleg nem jó" – kezdte Csuti. "A szüleim elváltak, így nem volt előttem igazi mintakép. Azt láttam anyukámtól, hogy reggeltől estig dolgozik azért, hogy nekünk mindent megadjon. A feleségem rengeteget tanított nekem az érzelmi intelligenciáról. Továbbra is fejlődni szeretnék ebben. Úgy gondolom: annál nagyobb inspiráció nincs, mint hogy szeretjük egymást."

Új rendszert vezettek be: úgy érzik, ez a szokás visszaadja az intimitást a kapcsolatukba.

"Bármennyire is fárasztó nap áll mögöttünk, esténként rászánunk időt arra, hogy kettesben legyünk, és átbeszéljük a napot" – árulta el férj.



