A svéd youtuber egyik videójában felsorol néhány "életmegváltó" tippet ahhoz, hogy nőtársai minél jobban és könnyebben tudjanak érvényesülni elit körökben. A tanácsok között többek között szerepel a botox használata és a rendszeres virágvásárlás is.

Gondolkozz, mielőtt megszólalsz

"Saját tapasztalatból mondom, hiszen régen sosem gondolkoztam, mielőtt megszólaltam. Vulgáris voltam, durva voltam, nem megfelelő dolgokat mondtam és néha megbántottam másokat" - kezdte Anna a videóban. "Elég csak gyorsan végiggondolni, hogy mit akarsz mondani. Ehhez maximum két vagy három másodpercre van szükség. Azok az emberek, akik láthatóan átgondolják, hogy mit akarnak mondani, mielőtt megszólalnak, intelligensebbnek tűnnek."

Rendszeresen vásárolj friss virágokat

Az eleganciát hirdető nő elmondta, természetesen tisztában van azzal, hogy a virágok nem fizetik ki a számláját, nem oldják meg a problémáit és még csak férjet sem fognak neki. Azonban hisz abban, hogy az apró részletek hosszú távon igen sokat segítenek. A friss virágok energiát adnak, jelképezik a vágyott eleganciát és luxust, ezáltal közelebb visznek a hosszú távú célokhoz.

Fontos a rendszeres edzés

"Högyek, komolyan beszélek. Nem ismerek olyan elegáns nőt, aki ne edzene. Az edzés egy alapvetően fontos dolog, és minden egyes embernek muszáj rendszeresen mozogni. (...) Észrevettem, hogy ha valami olyat csinálok, ami megemeli a pulzusomat, sokkal boldogabb és nyugodtabb vagyok" - kezdte. Hozzátette, a rendszeres mozgás megváltoztatja az ember életét és sokkal összeszedettebbé tesz.

Maradj ki a drámából

Anna arra buzdítja követőit, hogy okosan válasszák meg harcaikat, hiszen egyáltalán nem elegáns a folyamatos drámázás. Azok, akik igyekeznek kimaradni a drámákból, sokkal kifinomultabbnak és intelligensebbnek tűnnek mint azok, akik az összes vitás helyzetben előkapják a popcornt és csillogó szemekkel figyelik az események alakulását, esetleg még bele is állnak minden konfliktushelyzetbe.

Ne légy mindig elérhető

Ez egyaránt vonatkozik a férfiakra, a barátokra és a munkára is. Anna rámutat, hogy azok az emberek, akik csak korlátozottan elérhetők, sokkal vonzóbbak lesznek mások számára:

"Fontos, hogy az időd, a jelenléted és az energiád is csak limitáltan legyen elérhető mások számára, és ne legyél mindig tettre kész mindenkinek minden időpontban. Ha mégis így teszel, az emberek elkezdenek egyre kevésbé értékelni és kihasználni."

Egy elegáns nő soha nem fizet a randevún

"Ha olyan valaki vagy, aki szerint fontos a számlák felezése, figyelj. Most azokhoz a nőkhöz beszélek, akik férfias, gondoskodó, nagylelkű férfira vágynak" - kezdi a téma fejtegetését. "Ha ilyen típusú férfira vágysz, soha, semmilyen körülmények között ne add a jelét annak, hogy fizetni szeretnél. Ha így teszel, a férfi azt fogja gondolni, hogy innentől mindent felesben fogtok fizetni." Hozzáteszi, hogy néhány férfi talán majd úgy gondolja, hogy az ilyen nők aranyásók, de ők nem is passzolnak az elegáns nőkhöz. Azoknak a férfiaknak, akik nagylelkűek, férfiasak és gondoskodók eszükbe sem jut, hogy egy nő valaha is fizethet egy randin.

A botox nem a sátán eszköze

Anna elismeri, hogy a botox nem való mindenkinek, sőt, azt is, hogy semmi köze az eleganciához és a jómódhoz. Ez pusztán egy olyan dolog, ami számára működött: a segítségével 10-15-20 évet is fiatalodott alkalmanként. Kiemelte, hogy fontosnak tartja a természetességet, de nem szabad elfelejteni azt sem, hogy mindig mindenki véleményt alkot a másikról, ha kell, ha nem, és ez már mindig így is marad.