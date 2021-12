Nagy Britannia egyik legfiatalabb édesanyja csupán 11 éves volt, amikor bátyja megerőszakolta, és 12 éves, amikor megszülte első gyerekét, most 27 éves, és ismét babát vár.

A brit lány testvérével együtt nevelőotthonban nőtt fel, anyjuk ugyanis hajléktalan volt. Később azonban az anya és gyermekei egy Andale nevű skót városkába költöztek. Tressát és testvérét azonban sosem nevelték, nem ismertek szabályokat és határokat: a lány már 9 éves korában rendszeresen fogyasztott alkoholt, és drogozott is. Aztán megtörtént a szörnyűség: a 11 éves Tressát megerőszakolta saját testvére.

A lány senkinek sem mondta el, mi történt vele, azonban röviddel az eset után észrevette, hogy terhes. 12 éves volt, mikor megszületett a kislánya, és ezzel ő lett Skócia legfiatalabb anyukája. Két évvel később egy házaspár adoptálta a kicsit, mert Tressa életkörülményei nem tették lehetővé, hogy ő nevelje fel gyermekét. Ekkor úgy döntött, hogy megtöri a csendet, elmondja, mi történt vele. Bátyját csupán 4 év börtönre ítélték.

Amikor Tressa 24 éves volt, megszületett második gyermeke, de az anyai örömök mellett szomorúságot is érzett első gyermekének örökbeadása miatt: keserédes élmény volt számára második kislánya, Arihanna megszületése.

Tressa most 27 éves, szerelmével, Darren Younggal ismét kisbabát várnak, aki szintén kislány lesz. Arihanna is alig várja már, hogy megszülessen a testvére. Hogy hogy néz ki Tressa most, megnézheted itt!