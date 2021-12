Sokkolta az országot Szilágyi Liliána vallomása, miszerint édesapja, lelkileg, testileg és szexuálisan is bántalmazta őt gyerekkorában. Az édesapa, Szilágyi Zoltán nyílt levélben válaszolt is lánya vádjaira, valamint egy korábbi nyilatkozata is előkerült.

Az úszónő nagyon aggódik húgáért, aki jelenleg is az édesapjukkal él együtt - írja a Blikk.

"Azóta nincs, illetve nem is lehet kapcsolatom vele. Bizonyára más valóság van az ő fejébe elvetve, és aszerint a valóság szerint lehetséges, hogy az ellenség én vagyok. Minden erőmmel azon voltam eddig is, és most is, hogy egy egészséges közegbe kerülhessen, de nagyon félek, hogy vajon ő hogyan is lehet a valóságban. Remélem, ezzel neki is tudok segítséget adni... nagyon remélem" - mondta Liliána.

A lap Szilágyi nagynénjét, az olimpiai ezüstérmes úszólegendát, Gyarmati Andreát is meg szerette volna szólaltatni, azonban nem kívánta kommentálni unokahúga állításait.

"Se pro, se kontra nem akarok nyilatkozni ebben az ügyben. Imádom az unokahúgomat. Köszönöm szépen" - zárta rövidre.