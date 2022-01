Gáspár Zsolti, a Farm VIP műsorvezetője esküvőre készül, ugyanis másodszor is feleségül veszi kedvesét. Őszintén mesélt arról, hogy milyen tervei vannak a hatszáz fős lagzira.

Őszintén mesélt párjával való kapcsolatáról Gáspár Zsolti:

– "Sukár akarok lenni, hogy a páromat méltó módon elvehessem újra ezen a csodás napon. Noha egyszer már elvettem, később elváltunk. A roma hagyományokhoz kötve, így ismét az udvarlás időszakában vagyunk."

Arról is mesélt, hogy milyen menüvel várják majd a vendégeket:

"Őszintén tizenegy disznó, húsz birka, négy tehén lesz levágva, töltöttkáposztából pedig fejenként kilenc tölteléket számolunk. A vendégeket luxussátrakban szállásoljuk el, hogy a vendégek is lássák, milyen egy farmer élete. Emellett a rajongóimat is nagy szeretettel várom" – mondta.

Gáspár Zsolti sztárfellépőket is szerződtetne a jeles napra, nem is akárkiket:

"Szeretném, ha Jennifer Lopez és Enrique Iglesias is eljönne az esküvőmre. Már üzentem nekik, nehogy elvállaljanak más fellépést" – árulta el Zsolt, aki hozzátette, Kasza Tibit szeretné felkérni konferansziénak.