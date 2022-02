Családi életéről vallott a minap Schobert Norbi. A fitneszguru úgy véli, korábban nem volt jó apa, és arról is beszélt, mikor tudott jobban kapcsolódni a gyerekeihez.

"Amikor kicsik voltak, nagyon nagy hajtásban voltam. Réka is elmondta, hogy nem voltam nagyon jó apa. Nem pelenkáztam, nem is tudok pelenkázni, nem vittem őket oviba. Akkoriban indult be igazán a vállalkozásom és Réka akkor még nem volt felkapott. Iszonyatosan sok fellépésem volt. Vittem az Update-et a hátamon, nyitottam a franchise boltokat és volt hetente 15-16 fellépésem, országosan. Hazamentem lefeküdtem és csak bámultam a tévét. Nem voltam akkor jó apa" – mesélte Norbi a Húzós Podcastben és hozzátette, amikor a gyerekei 7-8 évesek voltak, már jobban tudott foglalkozni velük.

