Minden diéta alapja tulajdonképpen az, hogy csökkentjük a bevitt kalóriák számát. Először ahhoz képest, amit addig fogyasztottunk, aztán a testünk alapvető szükségletéhez képest. Honnan tudjuk azonban azt, hogy mennyi kalóriára is van igénye a testünknek? Ez ugyanis egyénenként változó, vagyis nagyon fontos alaposan végiggondolnunk és kiszámolnunk, mennyi kalóriára is van szükségünk. Ez függ a nemünktől, attól, hogy mennyit mozgunk, a magasságunktól, az alkatunktól, a korunktól, a szexuális aktivitásunktól, attól, hogy fizikai vagy ülőmunkát végzünk.

A Magyar Nemzeti Szívalapítvány táblázata szerint egy 26-36 éves, nem aktív férfi számára 2400 kalória elegendő, nők esetében ugyanez a korosztály 1800 kalóriát fogyaszthat egy nap. Minél aktívabbak vagyunk, annál többet vihetünk be, vagyis annál több „hajtóanyagra" van szüksége a szervezetünknek. Ha fogyni szeretnénk, akkor általában eszünk ágában sincs növelni az elfogyasztott ételek mennyiségét, habár kalóriadeficitet nemcsak úgy érhetünk el, ha kevesebbet eszünk, hanem úgy is, ha ugyanannyi étkezés mellett többet mozgunk. A leghatásosabb persze az, ha a rendszeres sportot az életünk részévé tesszük, emellett pedig az étkezésre is odafigyelünk.

Az odafigyelés viszont egyáltalán nem azt jelenti, hogy a lehető legkevesebb kalóriabevitel mellett próbáljuk túlélni a napokat, ugyanis nem csak a kalória fontos a fogyáshoz. Emellett azt is lényeges szem előtt tartani, hogy a koplalás általában gyors eredményhez vezet, de fenntarthatatlan és borzasztóan egészségtelen. Vagyis hiába fogyunk le, amint elkezdünk újra rendesen étkezni, azonnal visszacsúsznak a kilók, ez pedig még nagyobb elkeseredettséghez vezet. Ennek elkerülése érdekében érdemes már az első perctől fogva fogyókúra helyett életmódváltásként gondolnunk az elhatározásunkra, ugyanis csak akkor érhetünk el tartós eredményt, ha a mozgás és a helyes táplálkozás nemcsak egy-egy időszaka lesz az életünknek, hanem annak részévé válik. Sajnos, másként mindig küzdeni fogunk a fel-felcsúszó kilókkal, újra és újra lefogyunk valamennyit, és folyton elölről kell kezdenünk az egész folyamatot.

A kevesebb kalória pedig nem feltétlenül jelenti azt, hogy elégedetlenek leszünk az étellel, amit elfogyasztunk. Rengeteg recept érhető el az interneten, amelyek bizonyítják, hogy attól, mert valami nem kalóriadús, még lehet finom. Emellett már választhatunk szinte minden termékből cukormentes, kalóriacsökkentett változatot. Ahhoz pedig, hogy ne fosszuk ki a testünk tápanyagtartalékait, olyan ételeket kell fogyasztanunk, amelyek „nem hizlalóak", de egészségesek. A napi étkezésnek ezért mindenképpen tartalmaznia kell zöldségeket, teljes kiőrlésű gabonákat, és természetesen fehérjét, amelyet legkönnyebben a sovány húsokból, tojásból, diófélékből és hüvelyesekből vihetünk be. A cukros termékeket azonban érdemes teljesen kiiktatni, de legalábbis minimalizálni.

Vigyázzunk azonban arra, hogy ne vigyük túlzásba a kalóriamérséklést. Ne csökkentsük 500, vagy nagyon extrém esetben 1000 kalóriánál többel a napi bevitelt. Az ugyanis káros és kontraproduktív lehet. Fontos megjegyezni, hogy habár eleinte jó kapaszkodó lehet a kalóriák számlálása, azonban nem ez a legfontosabb, hanem az, hogy tápláló és egészséges ételeket együnk. Ha így teszünk, akkor is megszabadulhatunk a súlyfeleslegtől, ha nem számoljuk görcsösen a bevitelt, hiszen azt mindenki tudja, hogy a zöldségek és a sovány húsok nem fognak súlyfelesleget eredményezni.

Ha úgy kezdünk az életmódváltásba, hogy előtte nem mozogtunk aktívan, akkor jobb, ha elfogadjuk, hogy ezt is az életünk részévé kell tennünk. Kezdetnek már az is elegendő, ha egy-egy megállót sétálunk tömegközlekedés vagy autózás helyett, vagy a lépcsőzést választjuk. A fizikai aktivitás akkor is fontos az egészséges élethez, ha nem akarunk fogyni!

Összességében tehát, ha kevesebb kalóriát viszel be, mint amennyire a testednek szüksége van, jó eséllyel fogyni fogsz, de a tartós eredmény eléréséhez ez nem elegendő. Ha nemcsak elérni akarod a kívánt alakot, de fenntartani is, akkor a teljes életmód- és szemléletváltás a megoldás. Lehet, hogy ez az út egy kicsit hosszabb lesz, mint a drasztikus kalóriacsökkentés, de hosszú távon biztosan eredményesebb, és még egészségesebb is.