Ördög Nóra szerencsés, hiszen a fotós férjének hála mindig gyönyörű képek készülnek róla. Nemrég láthattuk vadító melltartóban, de káprázatos fürdőruhás fotókat is készített már róla Nánási Pál. Nóri viszont attól sem fél, hogy megmutassa azokat a fotókat, amik nem tökéletesek, de valóságosak. Most épp egy ilyen képet tett közzé a családjuk hivatalos oldalán Instagram vs. valóság címmel.