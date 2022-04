Náluk minden héten eljön a világvége, elég annyi hozzá, hogy valami ne úgy történjék, ahogy ők szeretnék. Sokszor nehéz őket elviselni, hiszen nem bírják elviselni a kritikát, a visszautasítást, és azt sem, ha valaki nem ért velük egyet. Bár a hiszti benne van a nők vérében, vannak olyan csillagjegyek, akik különösen hajlamosak arra, hogy mindenből nagy ügyet csináljanak.

Oroszlán

Az Oroszlán a drámakirálynők királynője, aki a szenvedélyt hajlamos összekeverni a drámával. Rendkívül hiú, imád a figyelem középpontjában lenni és szent meggyőződése, hogy mindenből a legjobbat érdemli. Abban is biztos, hogy mindig neki van igaza, így azonnal megsértődik, ha valaki meghazudtolja vagy ellentmond neki. Mivel önmagát másoknál kiválóbbnak tartja, így képtelen elviselni, ha valaki kritizálni meri. Ha nem kapja meg, amit akar, elképesztően arrogáns tud lenni, ilyenkor kő kövön nem marad, kijön belőle az „állat" és kezdetét veszi a nagybetűs dráma.

Skorpió

Ne legyél soha rosszban egy Skorpióval – hangzik a jó tanács és nem véletlenül. A Skorpió az egyik legszenvedélyesebb és legbosszúállóbb csillagjegy, akitől nem áll messze a drámázás sem. Mivel rendkívül magabiztos, birtokló és irányító típus, így nagyon rosszul viseli, ha ellentmondanak neki. Ha egy Skorpiót megsértesz, jobban teszed, ha fedezékbe vonulsz, mert ő nem finomkodik, pillanatok alatt ideges és agresszív lesz és mindent elkövet majd azért, hogy a földbe tiporjon.

Rák

A Rák az egyik legérzékenyebb és legérzelmesebb csillagjegy, aminek van jó és rossz oldala is. Vele órákat lehet lelkizni az élet nagy dolgairól, empatikus és megértő, ugyanakkor hajlamos mindent túlreagálni. Egy kis apróságon is sírva fakad, és hamar eljön számára a világvége, ha valami nem sikerül neki. Néha úgy viselkedik, mint egy elkényeztetett királykisasszony, aki nem tudja kezelni túláradó érzelmeit. Ha van valami, amiben nagyon jó, az az, hogyan csináljon a bolhából elefántot.

Szűz

A Szűz a jégkirálynő cím mellett kiérdemli a drámakirálynő címet is. Ennek leginkább az az oka, hogy állandóan panaszkodik, ráadásul gyakran felkapja a vizet, mert feszült az állandó tökéletességre való törekvése miatt. Végtelenül kritikus önmagával és másokkal szemben, ugyanakkor ő lesz a legjobban felháborodva, ha valaki őt meri kritizálni. A Szűznek nehéz megfelelni, ez a párválasztására is kihat, így nagyon nehezen találja meg az igazit, ha egyáltalán megtalálja. Emiatt is gyakran nyűgös, amit hajlamos másokra is kivetíteni, így ha egy Szűz hisztis, jobb őt elkerülni.