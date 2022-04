Elkezdenek rügyezni a fák, előbújnak az állatok és kinőnek az első virágok is az avar alól. Az emberek is kinyílnak, már nincsenek úgy magukba fordulva, mint a hideg tél alatt. A napsugaraknak ereje van, és a meleg szellő is simogatja az arcunkat. Szívesebben vagyunk kint a szabadban, kirándulunk, sportolunk a barátainkkal vagy a családdal. Hosszabbak lesznek a nappalok és érződik, hogy közeledik a nyár. Ilyenkor a legtöbb csillagjegy erőre kap, és belevág egy nagy háztakarításba vagy akár egy felújításba. A kertet is elkezdik az emberek szépítgetni. Összegereblyézik a lehullott faleveleket, virágokat ültetnek és elkezdik a palántázást is. Csodálatos képek ezek, amelyeket megfűszerez háttérdalként egy kis madárcsicsergés. De vajon melyik csillagjegy a legszerencsésebb tavasszal?

KosA Kos különösen energikus idén tavasszal, amit elsősorban harmonikus életének köszönhet. Szeretteivel most mély és támogató kapcsolatot ápol. Ebben az évszakban ünneplik a Kosok a születésnapjukat, ez pedig még egy ok arra, hogy jó legyen a hangulatuk. A tavaszi mottó: A szabadság érzésének teljes kiélvezése.

Emellett az életében változásokra is van idő, amitől nem kell megijedni, mert pozitív dolgok lesznek. A Kosnak tavasszal bele kell vágni valami újba, kockáztatnia kell, de ezt a céltudatosságot az élet jutalmazni fogja. Merj valami újat csinálni, ne aggódj, a szerencse melletted áll majd, és a Mars kellő energiával és bátorsággal támogat!

RákA Rák csillagjegy esetében a tavasz az igények kielégítéséről szól. A csillagok segítenek kifejezni érzéseiket és ápolni a kapcsolataikat. Fontos, hogy ez a csillagjegy mindig vegye figyelembe a saját igényeit, mert az jót fog tenni tavasszal. A Rákok áprilisban lubickolnak a szerelem tengerében, a szabadság és az elégedettség érzése veszi őket körül.

Ebben az évszakban megvan az a különleges képességük, hogy a saját akaratukat érvényesítsék az élet minden területén. Ha éppen tisztázni kell valakivel valamit, tegyék meg most, hiszen tavasszal különösen jól tudják kifejezni magukat. Ne félj másokat is beavatni a problémaidba, beszélj nyíltan az érzéseidről, hidd el, kifizetődő lesz.

HalakA Halak már hosszú ideje sóvárognak a szerelem és a biztonságérzet után, de nem kell már sokáig várniuk, mert ez idén tavasszal beteljesülhet. Járj nyitott szemmel, mert bárhol találkozhatsz az igaz szerelemmel. A Halak most különösen aktívak és nyitottak az új dolgokra. Merj belevágni valami olyanba, amelyre régóta vágysz. A tavaszi hónapokban tele leszel ambícióval és önbizalommal, amely segít a tehetséged kibontakozásában és a céljaid elérésében. Jól érzed magad ezekben a hónapokban és kicsattansz majd a boldogságtól. Minden adott ahhoz, hogy sikereket érj el.