Szombat este a Csepeli Munkásotthonban Zámbó Jimmy-emlékestet tartottak, ahol Tóth Andi is fellépett egy Cserháti Zsuzsa dallal. A Tények kiszúrta, hogy Zámbó Krisztián a produkció után nem volt maradéktalanul elégedett az énekesnő dalválasztásával. Ez természetesen nem jelenti, hogy Krisztiánnak ne tetszett volna Andi prdukciója, de néhányan mégis így értelmezték a reakcióját - írja a Blikk.

Zámbó Jimmy fia pont ezért most egy videóban reagált az állításra, miszerint utálta Tóth Andi produkcióját.

"Andit én nagyon szeretem, mi már fel is léptünk együtt, tök jó fej csaj és nagyon elismerem őt, ezt tudja nagyon jól. Még az is felreppent, hogy rokonok is vagyunk, de én nem hinném, bár büszke lennék rá, mert még egyszer mondom, nagyon szeretem Andit. Ha olyan vagány és fiatal lennék, mint ő, akkor most én is úgy fejezném ki magam, ahogyan ő szokta, én azt imádom, de mivel 42 éves vagyok, én már nem tehetem meg, hogy elküldjek a náthás ...-ra minden oldalt" - fejtette ki a gondolatmenetét az üggyel kapcsolatban. Hozzátette, ő mindössze azt sérelmezte egy kicsit, hogy nem Jimmy-dalt választott az énekesnő.

"Szívesen meghallgattam volna Anditól mondjuk a Sírj a vállamon Jimmy dalt, mert igazából hölgyektől még nem is hallottam nagyon Jimmy dalt. Annyira büszke lettem volna rá, hogy ha hallom tőle. Ez volt egy kicsit furcsa" - mondta Krisztián, majd megköszönte, hogy Andi elment a fellépésre, és arra kérte, hogy ne foglalkozzon a negatív kommentekkel.

