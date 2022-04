Saját történeted rólad szól. Sem anyád, sem apád, sem feleséged, férjed, gyereked, tanítód, de még a legjobb barátod sem nem tudja megélni, csakis te.

Mindenkinek van egy saját, magával hozott sorsa. Ezért van az, hogy meditációban, de még a helyes imádságban is az ember önmagába fordul. Van egy másokkal közös sorsunk is, de ez az elsővel szorosan összefügg, ezért tudják a látók megpillantani előre életmesénket, mert a „forgatókönyv" belénk van írva, lelkünk legmélyebb rétegeibe. A másokon való segítés is csak akkor hasznos, ha megtanít önmagunkon segíteni. Még egy sebész is csak összeilleszti törött csontodat, de összeforrasztani csak önmagad tudod.