"Ilyet nem játszunk! Nem játszunk másnak az idejével, másnak a pénzével! Kicsit el kellene gondolkodni! A másik ember tiszteletének alapvető emberi tulajdonságnak kellene lennie. Nem ő az első és egyetlen, aki ezt megcsinálja velem, a kolléganőimmel, a szépségiparban dolgozó ismerőseimmel és olyanokkal is, akiket nem ismerek. Erről szokjatok már le! Akkora bunkó tahó dolog, hogy a legjobban ti lennétek felháborodva, ha ezt veletek csinálnák meg. Őrjöngenétek, csapkodnátok és kikérnétek magatoknak, hogy hogy lehet valaki ilyen paraszt. Na, pontosan úgy lehet valaki ilyen paraszt, mint ahogyan ti vagytok ilyen parasztok. Úgyhogy ezt véssétek az eszetekbe!" - vélekedik a sminktetoválással foglalkozó egykori Nagy Ő, aki egykor komoly kapcsolatban élt Bochkor Gáborral.

Anikó nemrégiben valóságshow-k által "kitermelt" celebekről is beszélt, így arról is, hogy ő miként élte meg azt. "Betoltak a csőbe egy pomázi lányként, azután kijöttem, mint késztermék, miközben a csőben nem történt velem semmi, nem volt produktum, nem voltam énekesnő, színésznő, műsorvezető. Sok valóságshow-szereplőnél látom azt, hogy nem csinálnak semmit, mégis azt gondolják, hogy nekik jár a kamera, a stúdió, a műsorvezetés, a szereplés" – mondta Anikó a Palikék világa by Manna adásában.