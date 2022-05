Kocsis Korinna egy héttel ezelőtt jelentette be, hogy elbúcsúzik a képernyőtől, és most már csak a kicsi érkezésére szeretne koncentrálni. A szépségkirálynő korábban már elárulta a baba nemét, majd arról is beszélt, hogy várandósan esett át a koronavíruson.

Az elmúlt hónapokban rengeteg gyönyörű, babapocakos fotót láthattunk a műsorvezetőről, de úgy néz ki, hogy a pocakos fotókat hamarosan fel fogják váltani a babafotók, hiszen bármelyik pillanatban megindulhat a szülés.



"Elkezdődött a visszaszámlálás, már csak egy hét van hátra a kiírt időpontig" – írta a fotó mellé.