Rácz Jenő és Dóri gyermeke április 14-én jött világra. A kis Kamilla érkezését mindketten valóságos csodaként élték meg, és kislányuk a mai napig bearanyozza a mindennapokat.

Dóri a szülés után is remek formában van, és lassan megszabadul a felszedett kilóktól.Sőt, már a sportoláshoz is visszatért, a napokban Rubint Rékával együtt tornázott. A sztáranyuka egy friss posztban arról írt, milyen sokat változott az utóbbi években, és régebbi függőségéről is vallott követőinek.

"Megváltoztam. Anyuka lettem. Olyan furcsa ez, mert közben ugyanannak a lánynak érzem magam aki nemrég még minden csínyben részt vett, aki kicsit félve várta az éjszakai buszt, aki egy hosszú éttermi műszak után még beült egy jó kilépőre a barátnőivel. Vannak dolgok, amik hiányoznak a múltból, mert már nincsenek, de ha most lennének, biztos nem csinálnám őket. Például rágyújtani.. már négy éve nem gyújtottam rá, de mikor nézem a filmekben, ahogy a színészek nagyokat nyögnek, annyira jólesik nekik.. pedig tudom, hogy most már tutira elhánynám magam tőle"

-olvasható Dóri posztjában.