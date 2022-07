Stahl Judit egy időben rengeteget volt a képernyőn, előbb, mint műsorvezető, később pedig saját főzőműsora volt. Aztán hirtelen visszavonult a nyilvánosságtól, és sokáig semmit nem lehetett róla hallani. Idén márciusban megtörte a csendet, és elárult néhány részletet az életükről. Kiderült, hogy lánya külfüldön, férje pedig Berlinben él, ő pedig sokat van egyedül.

"A lányom külföldön kezdett el tanulni, a férjem nagyon sokat él Berlinben, tehát nagyon sokszor vagyok egyedül" - mondta. "A helyzet azóta sem változott, Csaba azóta is Berlinben él, és nagyon jól érzi magát ott" - mondta a Blikknek Stahl. "Ez nagyon érdekes, ő hétközben Berlinben él. Az érdeklődése szólította oda, én azt mondanám. Lett ott egy lakásunk, és ott kezdett el élni" - árulta el, ahogy arról is beszélt, nem hisz a szenvedélyes szerelemben, szerinte egy házasság akkor működik, ha az ember a legjobb barátját választja.

"Én a szövetségekben hiszek, és hosszú távú szövetséget pillanatnyi, múló érzelmi állapotokra építeni szerintem nem lehet. Az csodálatos lehet, ha valakinek megadatik, hogy egy nagy szerelemből legyen ilyen szövetsége. Nekem ez nem adatott meg, nekem az adatott meg, hogy 16 évesen megismertem a leendő páromat. Akkor is azt gondoltam, hogy a világ legjobb embere, és most is ezt gondolom, a világ legtisztességesebb embere. Tizenhat éves korunk óta vagyunk együtt – ötvenhárom éves vagyok –, harminchetedik éve" - árulta el.