Persze tökéletes bőr nem létezik. Mindig tökéletes bőr pedig még annyira sem. A bőr állapota folyamatosan változik, hol jó, hol jobb, hol szuper... hol borzalmas. Ezzel érdemes megbarátkozni. Ennek ellenére a bőrünkből kihozhatjuk a maximumot – ami persze mindenkinél mást jelent. A mitesszerekkel sem kell feltétlenül megbarátkoznunk, hiszen a kis, fekete pöttyök minimalizálhatóak, ha odafigyelünk néhány dologra.

Mik azok a mitesszerek és hogyan keletkeznek?

Először is érdemes tisztába lenni azzal, hogy mi is az a mitesszer és hogyan keletkezik.

A zavaró, fekete pöttyöcskék, amelyek mitesszer névre hallgatnak, nem mások, mint nyitott, eldugaszolt pórusok. Nem pirosak, nem gyulladtak, nem gennyesek, mégis igen zavaróak tudnak lenni. Leggyakrabban az orron, állon jelentkeznek, de a homlokon és az orcákon is előfordulhatnak. A keletkezésük a bőr természetes működésével függ össze, ugyanis a mitesszerek úgy jönnek létre, hogy a bőr normális módon faggyút termel és hámlik, ha azonban a faggyú és az elhalt hámsejtek összekeverednek – főképp, ha valamelyik vagy mindkét folyamat fokozott – egyfajta dugó alakul ki, amely megreked a pórusokban, és ha ez még nem lenne elég, akkor a teteje oxidálódik is – ettől kapja fekete színét.

Most, hogy már tudjuk, hogyan és miért keletkeznek a mitesszerek, azt is könnyebb megérteni, hogy mi hatásos ellenük és mi nem.

Hámlasztás

Az első és legfontosabb lépés, ha hatékonyan akarunk küzdeni a mitesszerek ellen, hogy bevezetjük az arcápolási rutinunkba a BHA típusú hámlasztókat. A BHA hámlasztók szalicilsavat tartalmaznak, amely behatol a pórusok mélyére és normalizálja mind a faggyútermelést, mind a hámlást – ennek köszönhetően pedig segít abban, hogy tisztább legyen az arcbőr.

TIPP: a hámlasztás itt nem a szokásos radírozást jelenti fizikai bőrradírokkal, ezek ugyanis csak a mitesszerek fekete felszínét távolítják el, magát a zsírdugót nem, így a problémát sem oldják meg, csak átmeneti esztétikai tuningot hajtanak végre, ami nagyon gyorsan elmúlik – a túl gyakori radírozás viszont serkentheti a faggyútermelést, amellyel pont ellenkező hatást érhetünk el.

Agyagmaszk

A hámlasztást remekül kiegészíti, ha heti egyszer-kétszer felrakunk egy agyagmaszkot, a bennük található kaolin/ bentonite ugyanis amellett, hogy felszívja a bőr felszínéről a felesleges zsiradékot, a pórusok mélyén is képes erre, tehát az alkalmazásával máris kiiktathatjuk a mitesszerképződés egyik fő okát. Hogy miért jó az agyagmaszk és milyen típusai léteznek, arról korábbi cikkünkből is tájékozódhatsz.

TIPP: a hámlasztás és az agyagmaszk igazán jó barátok, így érdemes ezt a két lépést egymás után alkalmazni. A szokásos arctisztítás után először használjunk egy minimum 2% szalicilsavat tartalmazó BHA hámlasztót, várjunk néhány percet, majd jöhet az agyagos maszk. A hatóidő lejárta után mossuk le ezt is, majd tisztítsuk meg az arcunkat még egyszer egy olajos lemosóval, hogy a maradék zsiradéktól is megszabaduljunk.