A telefonokat tiltó tábla Balestrate település szülői egyesületének köszönhetően került fel hétfőn a játszótér bejáratára. Akik belépnek, azokat arra ösztönzik, hogy a bejáratnál kihelyezett szekrényekben helyezzék el készülékeiket.

"Ennek a játszótérnek az a célja, hogy felhívja a gyerekek és a szülők figyelmét is a közösségi javakra. A közösségi média és okostelefonjaink mellőzésével értékelni tudjuk a minket körülvevő valóságot, és újra fel tudjuk fedezni az élet értékeit" - magyarázta Riccardo Vescovo, a projekt létrehozója, és Ferenc pápa szavait használva hangsúlyozta: ez egy lehetőség, hogy a közösségi oldalak helyett valódi közösségben töltsék idejüket az emberek.



"Ez egy nagyszerű újdonság a gyerekek és a szülők számára is" - mondta Piera Testaverde, a balestratei szülői egyesület elnöke. Mint megjegyezte, a gyerekek gondosan ügyelnek arra, hogy betartsák a szabályt, de a szülők is szófogadóak, hiszen, nekik is jólesik néhány órára otthagyni a technológia világát. A telefontilalmat bevezető szülői közösség elnöke elárulta, hogy a szabály betartatása érdekében még néhány, régebbi időket felidéző játékot is elhelyeztek a játszótéren, hogy a gyerekek a nagyszüleikkel is együtt játszhassanak.



A Palermo közelében található Balestrate játszótere, amelyen egy nap több százan is megfordulnak, az első olyan köztér Olaszországban, ahol megtiltották az okostelefonok használatát.