Az első teljes szeptemberi héten a Halak jelében lesz telihold, a Merkúr pedig a Mérlegben fordul retrográdba. A kommunikáció nehézkesebbé válhat, de az is lehet, hogy visszatérnek olyan témák, amelyeket korábban nem rendeztetek. Az is fontos, hogy higgadtan érveljetek és átgondoljatok minden egyes szót, mielőtt kimondjátok...

Kos heti horoszkóp (03.21-04.20.)

A Merkúr pénteken hátrálni kezd, és már az azt megelőző napokban is érezheted a hatását. Nehézkesebben haladsz előre, nem lesz könnyű a környezetedben élőkkel egyezségre jutni, előjöhetnek olyan korábbi vitás helyzetek, amelyeket nem rendeztél. Ugyanakkor minden késlekedést érdemes „álruhás áldásként" felfognod, így legalább alkalmad lesz még egyszer végiggondolni a terveidet. A Nap a Szűz jegyében jár, és segít rendet teremteni a káoszban.

Bika heti horoszkóp (04.21-05.20.)

Új módszereket dolgozhatsz ki a munkád megkönnyítésére. Az is elképzelhető, hogy már gondolkozol a pályamódosításon, és akár már ezen héten lehetőséged nyílhat felmérni a terepet, mielőtt ténylegesen új utakra térnél. Nem kell sietned semmivel sem, ráérsz mindent alaposan körbejárni. Szombaton a Halak jelében lesz telihold, ami beteljesülést ígér egy régi vágyadban.

Ikrek heti horoszkóp (05.21-06.21.)

A szerelemben most az újat, a mást, az izgalmasat keresed. Olyan kikapcsolódásra vágysz, ami megmozgatja a szellemi energiáidat is. Vigyázz, nehogy ez a régi kapcsolatod rovására menjen! Inkább próbáld meg a jelenlegi partneredet rávenni a kalandozásra szellemi és szerelmi téren egyaránt.

Rák heti horoszkóp (06.22-07.22.)

Az otthon, a család mindig is a legfontosabb érték volt a számodra. Most azonban a teendők is eköré összpontosulnak. Talán felújítod a lakásodat, vagy csak átrendezed a berendezéseket, mindenesetre készülj rá, hogy a feladatok tovább tartanak, mint ahogy előzetesen kiszámoltad. A végeredmény viszont kétségtelenül csodaszép lesz.

Oroszlán heti horoszkóp (07.23-08.22.)

Lendületes, energikus típus vagy, amibe belevágsz, azt teljes szívvel csinálod végig, nem is tudnál ilyenkor megálljt parancsolni magadnak. Pedig ezekben a napokban valahogy mégis a mértékre kellene törekedned, figyelned. Olyan probléma merülhet fel a párkapcsolatodban, aminek a megoldása jócskán próbára teheti türelmedet. Ezen a területen viszont ne add fel, és ne is lassíts, oldd meg, amit korábban nem tettél meg.

Szűz heti horoszkóp (08.23-09.22.)

Uralkodó bolygód, a Merkúr a Mérleg jegyében kezd hátrálni a héten. Most megvilágosodhat előtted, mely kapcsolataid azok, amelyek már kiüresedtek, és kik azok, akikre hűséges társként számíthatsz hosszú távon is. Azzal, hogy rendbe teszed a kapcsolataidat, a lelkedben is helyreáll a béke. Az anyagiak tekintetében valamilyen korábbi ügyletet lehetséges, hogy újra át kell beszélned.

Az összes jegy heti horoszkópjáért kattints ide.