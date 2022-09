Az utóbbi időben olyan mértékig fokozódott a Tóth Gabi ellen irányuló gyűlölet, hogy nemrég sírva adott interjút, majd elnémította a közösségi oldalait. A nehéz napok azonban nemcsak őt viselik meg, hanem testvérét is. Bár régebben az ő életükben is volt olyan időszak, amikor hosszú ideig nem beszéltek, most Vera is azon dolgozik, hogy az emberek ismét megszeressék húgát - derül ki a BEST magazinból.

Vera korábban azt tanácsolta Gabinak, hogy tartson ki a véleménye mellett még akkor is, ha valaki, akit ő nagyra tart, nem ért vele egyet, és ne hagyja, hogy befolyásolja mások véleménye.

Egyelőre úgy tűnik, tartja magát a tanácshoz, hiszen minden alkalommal kiáll az igazáért, legyen szó a Sztárban Sztár leszek! adásairól vagy a közösségi médiáról.