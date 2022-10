Szűk családi körben mondta ki a boldogító igent Nóci. Az egykori műsorvezető hét év után ment hozzá gyermeke édesapjához, most több részlet is kiderült a nagy napról.

Korábban mi is hírt adtunk arról, hogy Czifra Noémi, vagy ahogy az egész ország ismeri, Nóci egy véletlennek köszönhetően ismerte meg férjét. A szerelmesek most újabb mérföldkőhöz értek, ugyanis hét év után hivatalosan is összekötötték az életüket, ráadásul közös gyermekük születésnapján.

"Ő lett a gyűrűhordozónk is, aki szerint olyan voltam, mint egy természettündér. Meg is hatódtam, amikor azt mondta, apa előtt meghajolok, anya előtt viszont letérdelek, olyan gyönyörű. Fantasztikusan sikerült nap volt, tökéletes megerősítése a mi kötelékünknek, amin még viccelődni is szoktunk. Hiszen van, aki hét év után válni szokott inkább. Nálunk azonban soha nem volt egy pillanat bizonytalankodás" – mondta Nóci a Best magazinnak.