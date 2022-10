Vasárnap a Bak jegyűek is nagyon szerencsések lesznek, csak bízzák magukat a sorsra! Napi horoszkóp következik a hét utolsó napjára.

Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

Telihold van a Kos jegyében. Ez neked a régi befejezését és egy új ciklus kezdetét jelzi. Ma feszültebb lehetsz a szokásosnál, de ez is előremutató, és fontos változásokhoz, változtatásokhoz vezet.

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

Bármennyire is két lábbal állsz a földön, az érzelmeid néha mégis elragadhatnak. És ha az a stabil talaj nem is olyan jóleső érzés most, akkor mért ne hagynád magad kicsit sodortatni? Engedj a csábításnak!

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

Szívesen változtatsz a dolgaidon egyik percről a másikra. Ez jó persze, mert soha nem rekedsz meg egy élethelyzetben, de időnként azért meglehetősen meggondolatlanul cselekszel. A Kos telihold csak tovább gyorsít az energiáidon. Tudatossággal viszont kivédheted az ebből fakadó hibákat!

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

A Kos telihold feszültté tesz. A legjobb, ha ma semmit sem próbálsz tisztázni, inkább kivársz, és engeded, hogy a dolgok maguktól rendeződjenek. Az energiáidat pedig vezesd le valamilyen aktív kikapcsolódásban.

Oroszlán napi horoszkóp (07.23-08.22.)

Talán sokat vállaltál, kicsit túlbecsülted erőidet, és most roskadozol s sokféle elkötelezettség súlya alatt. Büszkeséged ne legyen gátja a segítségkérésnek! Attól még, hogy tanácsot, támogatást kérsz, a tekintélyedet nem éri semmi csorba.

Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)

Most már kezd eleged lenni a kötelességtudásból és lelkiismeretességből. Főleg, mivel úgy érzed, mások visszaélnek ezzel. Ma végre állj a sarkadra, és védd meg a saját érdekeidet! Ha hiszed, ha nem, ezt mások is értékelni fogják.

A többi jegy horoszkójáért kattints ide!