Kos heti horoszkóp (03.21-04.20.)

Ez a hét az előzőnél is nyirkosabbnak és csapadékosabbnak ígérkezik, amit a vizes jegyekben járó bolygók jeleznek: Skorpió Nap és Hold, Halak Jupiter és Neptunusz. Számodra jó hír, hogy a Nap kedden reggel átlép a tüzes Nyilasba, és szerdán éjjel újhold lesz a Nyilasban. Ettől felélénkülsz. Hétvégén ne felejtsd el, hogy vasárnap kell az első gyertyát gyújtani az adventi koszorún...

Bika heti horoszkóp (04.21-05.20.)

Minden azon múlik, mennyire mész bele adok-kapokba. Ezen a héten lesznek vitás helyzetek, amelyek ürügyet szolgáltatnak összezördülésre. Amennyiben ezeket kikerülöd, felesleges feszütlségeket úszol meg. Egyszerű a dolgod: ne reagálj! Persze könnyű ezt mondani, megtenni jóval nehezebb. November utolsó hétvégéjén kitűnő, békés hangulatban leszel. A Bak Hold neked kedvez.

Ikrek heti horoszkóp (05.21-06.21.)

A hét során olyan emberekkel találkozhatsz, akik meg vannak győződve a saját igazukról, és ezt lármásan képviselik. Gondold át, érdemes-e nekik ellentmondani! A bolygók szerint nem most kellene vitába bonyolódnod. Szerencsére lesznek olyanok is, akiktől tanulhatsz az életről és önmagadról egyaránt. Hétvégén a Bak Hold azt tanácsolja, lassulj le, csendesedj el.

Rák heti horoszkóp (06.22-07.22.)

Hétfőn és szerdán szuper fényszögek segítenek neked, ha nagyobb kihívás előtt állsz. Időzítsd ide a komolyabb ügyeidet! Ezzel párhuzamosan a munkádban jöhetnek új emberek, eszközök. Ezek segítségével eredményesebben haladhatsz. Használd őket! A hétvége szóljon a szerelemről, a párkapcsolatról! Akkor is, ha már van párod, és akkor is, ha még keresed...

Oroszlán heti horoszkóp (07.23-08.22.)

Hetek óta erre vártál: kedden reggel a lép be a Nap a Nyilasba. Neked ez inspirációt és optimizmust hoz. A szerda éjjeli újhold pedig új ötleteket. Sziporkázni fogsz még csütörtökön is. Csillagszóró szerűen pattognak a jobbnál jobb kreatív tervek. Ezeket rögzítened kellene, nehogy eltűnjenek! November utolsó hétvégéje, advent első vasárnapja: most kell az első gyertyát gyújtani.

Szűz heti horoszkóp (08.23-09.22.)

Kedden a Nyilasba lépő Hold és a szerdai újhold ingatlanügyeidet átsegítheti a holtponton. Új lendületet kapsz, miközben ez elvon a karriered építésétől. Jól tennéd, ha nem hanyagolnád el a munkádat és a jövőd tervezését sem. Érthető, ha békés családi fészekre vágysz, de ez nem zárja ki, hogy haladj a célod felé. Hétvégén kiegyensúlyozott leszel. Senki és semmi nem tud kibillenteni.

