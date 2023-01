A népszerű étteremlánc, az Olive Garden egyik éttermének vezetője kedden küldött sokkoló hangvételű üzenetet a dolgozóknak, miután egyre többen jelentettek beteget az ünnepi időszakban - írja a Daily Star.

"Ha beteg vagy, akkor gyere és bizonyítsd be nekünk. Ha meghalt a kutyád, akkor hozd be, és bizonyítsd be" - idézi a lap a főnök sorait. Továbbá az is kiderült, hogy a "családi vészhelyzeteket" sem tolerálják többé.

"Ha valaki innen a következő 30 napban egynél többször telefonál, elveszíti a munkáját" - írta az üzletvezető, hozzátéve, hogy ő is szenvedett már balesetet munkába menet, mégsem késett.

"A légzsákok kioldottak, a kocsim totálkáros lett, de időben odaértem a munkahelyemre!"

- folytatódott a levél.

"Nincs több kifogás. Nekünk, a vezetői csapatnak elegünk van. Ha nem akarsz itt dolgozni, ne tedd. Ez ilyen egyszerű."

A levélben egyébként köszönetet mondott azoknak, akik keményen dolgoznak minden nap, de még így is kirúgták. Az étterem szóvivője azt nyilatkozta, hogy ez a levél egyáltalán nincs összhangban a vállalat értékeivel, így elváltak az útjaik a menedzserrel.