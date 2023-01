Kos heti horoszkóp (03.21-04.20.)

Január első hete vontatottan indul. Nem csak a világ, hanem te is lassan veszed fel a fonalat. Sokat lendít rajtad, hogy kedden két bolygó (Hold és Vénusz) levegős jegybe lép. Innentől könnyebb lesz a kommunikáció. Saját érdekedben inkább csak kérdezz! Így hamar kiderülhetnek a félreértések. Január első hétvégéje nyugtalannak ígérkezik a telihold melletti három bolygószembenállás szerint.

Bika heti horoszkóp (04.21-05.20.)

Az új esztendő és az első januári hét számodra kedvezően indul. Akkor is, ha dolgoznod kell, és akkor is, ha nem. Megszáll egy fajta nyugalom és bizonyosság, hogy minden rendbe jön. Kedden bolygód, a Vénusz jegyet vált, és az összes kapacitásodat a karriered építésére fordítja. Maradj türelmes ezen a téren is! Idő kell a manifesztációhoz. Hétvégén több ingerült embert kell tolerálnod...

Ikrek heti horoszkóp (05.21-06.21.)

A hétfő nem lesz a kedvenc napod, de kedden a Hold belép az Ikrekbe, a Vénusz a Vízöntőbe, és mindkettő lelkesítően hat rád. Fejest ugrasz a feladatokba, miközben nem a teher, hanem a kihívás érzése tölt el. Ez a lendület egész héten kitart. Hétvégén négy bolygószembenállás lesz az égen, amiből az egyik a szombat hajnali telihold. Ne szívd mellre, és nem lesz baj...

Rák heti horoszkóp (06.22-07.22.)

Rosszabbra számítottál, mint ami január első hetében vár rád. Azt hitted, minden döcögve fog menni, és mindenki nyűgös lesz. Ehhez képest kellemes meglepetés ér, mert a várakozásoknál sokkal jobban sikerül az, amit el kell intézned. Vedd észre, ha te jól állsz a dolgokhoz, akkor azok jól alakulnak! Hétvégén a telihold vizsga lesz ilyen szempontból is... Vigyázz magadra!

Oroszlán heti horoszkóp (07.23-08.22.)

Hétfőn még mindenki próbál felébredni, és felrázni magát. Kedden hajnalban a Hold és a Vénusz is levegős jegybe lép, ami hirtelen javítja a kommunikáció sikerének esélyét. Innentől felgyorsulnak a dolgok, ha úgy akarod. De ettől még nem kell semmit és senkit siettetned. Önmagadat sem. Január első hétvégéje nem csak a telihold miatt lesz zűrös. Legyél türelmes mindenkivel. Önmagaddal is!

Szűz heti horoszkóp (08.23-09.22.)

Nem lesz eseménytelen ez a heted, mégsem fog felzaklatni semmi és senki. Főleg, ha magaddal hozod az ünnepek fényeit, illatát, mosolyát. Minél frissebbek az emlékek, annál több energiát tudnak adni neked. Segíthet a karácsonyról megmentet pár szem szaloncukor vagy a szilveszterről megmaradt pogácsa is. Hétvégén a telihold csak akkor visel meg, ha belemész a gyerekes vitákba.

