Ahogy arról mi is hírt adtunk, novemberben súlyos autóbalesetet szenvedett Szaszák Zsolt. A Sztárban sztár leszek! egykori versenyzője azóta több műtéten is átesett, azonban szép lassan visszanyeri régi külsejét. Ráadásul úgy tűnik, a magánéletében is boldogabb időszak köszöntött be, hiszen megismerkedett egy nagyon különleges lánnyal...

„Még nagyon óvatosan kezelem ezt a dolgot, kialakulóban van valami. Nagyon érdekel valaki és ez egy olyan dolog, amire már régóta vártam. Próbáltam nyitott szemmel járni az elmúlt egy évben szingliként. Most potenciális esély van arra, hogy ez megváltozzon. Ő egy nagyon csinos, nagyon kedves, fiatal, varázslatos kislány" – számolt be az új barátnőjéről a Borsnak.

Zsolt kedvese, Kaszás Csenge is színésznőként dolgozik, jelenleg a kaposvári Csiky Gergely Színház tagja, így nem csoda, hogy a két fiatal így egymásra hangolódott.