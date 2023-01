Ahogy mi is megírtuk, igencsak felgyorsultak az események a párosnál: decemberben jelentették be, hogy eljegyezték egymást, majd nem sokkal később az is kiderült, hogy egy titkos esküvőn már össze is kötötték az életüket, ráadásul első gyermeküket várják.

Viki a korlátozott ideig elérhető Instagram-történetében most arról mesélt, hogy miért nem hordanak közös karikagyűrűt.

"Azért nem, mert miután Ya Ou megkérte a kezemet, egy hirtelen ötlettől vezérelve gondoltuk, hogy összeházasodunk, és addigra még nem csináltattunk magunknak gyűrűt. Úgyhogy én az eljegyzési gyűrűmet hordom, Ya Ou pedig egy olyan gyűrűt hord, ami nagyon közel áll a szívéhez. Én azt húztam fel az ujjára a titkos kis szertartásunkon, a nagy esküvőre majd csináltatunk természetesen gyűrűt" - idézi a Blikk az énekesnőt, majd így folytatta:

"Tervben volt, hogy 30 éves korom előtt szeretnék szülni. Ez most egy picit kitolódik, pont 30 évesen fogok szülni, de azt érzem, már most anyuka vagyok. Ugyanis növekszik a pici, és nagyon élvezzük ezt az időszakot. Alig várjuk, hogy találkozhassunk vele" - mesélte a kismama.

Kiderült, hogy az első négy terhességi tesztet negatív lett, amitől elszomorodott, azonban az ötödik már pozitív lett, így október óta a fellegekben jártnak. A kicsi nemét egyelőre nem tudják, mivel az ultrahangon nem mutatta meg magát.