Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

Ha tehetnéd, ma ki sem mozdulnál az otthonodból, és a négy fal biztonságában pihennéd ki fáradalmaidat. Ám a munkát, úgy tűnik, ma még nem kerülheted el. Valakinek a kitartás az egyetlen megoldás és a legfőbb erény.

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

Ha tapasztalatlannak is érzed magad abban, amit ma tenned kell, azért ne csüggedj el. A tanulópénzt mindenkinek meg kell fizetnie, semmit nem kaphatsz ingyen. Ilyen az élet, és ezt a leckét úgy látszik, még neked is meg kell tanulnod.

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

Ma az élet olyan területén is érdemes kockáztatnod, ahol eddig nem mertél, és ehhez inspiráló hatásokat küldenek neked az égiek. Szerelmi életeden is hamarosan változtathatsz, ha te is úgy akarod. Ha magányos vagy, ma vedd nyakadba a világot!

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

Úgy érezheted, kicsit háttérbe szorult az életedben a szerelem. Ne ijedj meg, ez nem csalódást jelent, legfeljebb azt, hogy valami más válik fontosabbá az életedben, amit eddig mellőztél. Néha a kötelességek is örömforrássá válhatnak.

Oroszlán napi horoszkóp (07.23-08.22.)

Valamiről nagyon megfeledkeztél, és ez bizony most konfliktusokhoz vezethet. A pontosság nagy erény! Abban azért biztos lehetsz, hogy neked ezt is elnézi mindenki – főleg, mert egyébként nagyon is megbízható vagy!

Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)

Ha csökönyösen csak a saját álláspontodhoz ragaszkodsz, nem érheted el a remélt változást. A konokságot hiába hiszed következetességnek... És csak azt éred el vele, hogy épp, akikre számítanál, azok fognak eltávolodni tőled. Hallgass a párodra is!

