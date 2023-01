Nemrégiben nagyobb súlyfeleslegtől szabadult meg a Romantic énekesnője, aki nagyon jól érzi magát a bőrében, és fogyása után visszatért a sportoláshoz is.

"18 kilótól szabadultam meg, de az első lépést nagyon sokszor tettem meg a változás útján, az utolsó próbálkozásig mindig sikertelenül. Aztán rájöttem, hogy egyedül nem megy, a barátaim ajánlottak egy receptúrát, ennek hála mostanra könnyen mennek le kilók. Van benne egy Ázsiában is honos kaktuszféle, amit az őslakosok akkor használtak, ha el akarták nyomni az éhségüket. Nagy segítség, hogy úgy sikerült lefogynom, hogy közben az idegeimet és a környezetemet sem tettem tönkre. Azt vettem észre, hogy ösztönösen ritkábban vagyok éhes, így jóval kevesebbet is eszem. A szervezetem a zsírokat is jól elraktározta, amitől szintén meg kellett szabadulnom. A nagytakarításban egy teltség érzettről gondoskodó rost segített. Hatására a tápanyagok egy része nem szívódik fel a bélrendszerből. Úgy érzem, hogy ha tavaly nem lépek a fogyás útjára, lehet ma már 100 kiló fölött lennék. Mostanra sokkal energikusabb lettem, motiváltabb abban is, hogy sportoljak" – vallotta be az énekesnő.

"A sport mindig az életem része volt, de ahogy sokat felszedtem, akkor nem ment, így volt egy nagyobb kihagyásom. Most azonban örömmel próbálok ki újdonságokat is. Imádom a tévében a küzdősportokat nézni, van egy-két kedvenc bokszolóm, ezért gondoltam egy merészet és kipróbálom, milyen érzés valójában a ringben állni. Az tuti, hogy rendkívül jó kardió, növeli a pulzusszámot, és erősít is, ami most már nálam is szempont. De azt gondolom, hogy ez a férfiaknak van kitalálva, nem érzem magam annyira komfortosan ebben, úgyhogy maradok a zumbánál" – mondta nevetve Zsuzsi, akitől az agresszió igen távol áll.

"Nemrég elgondolkodtam rajta, hogy biztos képes lennék rá, hogy megüssek valakit, ha ne adja az Isten, a gyerekemet bántaná. Akkor nem csak megütni, megölni is képes lennék! Érte bármit megtennék. De sport kedvéért nem megy, mert alapból nincs bennem az a düh, nem vagyok verekedős típus. Inkább béketűrő vagyok, ha robbanok is, elég könnyen lecsitulok, és inkább a békére törekszem" – árulta el Völgyi Zsuzsi, aki ugyan igazán szemérmes típus, de azért is örül, hogy a bokszot is kipróbálta, mert így megszülettek ezek a pikáns fotók, amiket jó lesz majd nagymamaként is visszanézni.