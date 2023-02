1. Naiva kerestetik

Kezdjük is a Valentin-napi fehérneműmustrát egy igazi naiva szettel, azaz egy olyan púderszín összeállítással, amely mutat is meg nem is, csábító is, de mégsem közönséges – szóval azoknak is remek választás, akik nem akarnak rosszlánynak öltözni, mégis szívesen megmutatnák a párjuknak, hogy van élet a pamutbugyin túl is.

2. Ne mutass meg mindent!

Ismered a mondást, hogy a kevesebb néha több? Nos, itt és most a fordítottja igaz: a többet takaró fehérnemű néha bizony jobb, azaz nem kell mindent megmutatni ahhoz, hogy igazán szexik legyünk. Egy szép body nem láttat túl sok meztelen bőrfelületet, ám ha rafinált a szabása és megfelelő az anyaghasználat, akkor nagyon ütős tud lenni.

3. Mint egy torreádor

A vörös az érzékiség és a csábítás színe, igaz, kellő önbizalomra is szüksége van annak, aki ezt az árnyalatot választja. Egy biztos, aki egy ilyen szettet vesz fel Valentin-napon, az a legjobban fújtató bikát is képes megszelídíteni – akár egy ügyes torreádor.

4. Vadállati

Mi lehetne vadítóbb, mint egy vörös fehérnemű? Hát egy leopárdmintás összeállítás. Ilyenkor azonban érdemes vigyázni, nehogy átessünk a ló túloldalára és a szexi helyett nevetséges hatást keltsünk. Legyünk bátrak, de egyben kritikusak is egy ilyen szettnél!

5. Szemérmetlen szemérmesség

Csábító, szexi, mégsem túl sok - mi ez? Hát egy édes, mégis érzéki baby doll, amely ötvözi a szemérmességet a szemérmetlenséggel. Mint a mesebeli lány, akin volt is ruha, meg nem is... Kell ennél több?

+1 Jolly joker – a harisnyakötő

Minden szettet azonnal szexivé varázsol egy gyönyörű harisnyatartó. Legyen szó csupa csipkéről, szaténról vagy akár egy lakk verzióról – az összes észbontó, csak találjuk meg a stílusunkhoz legjobban passzolót.