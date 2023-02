Dobó Ági két kisfiú anyukája, akiket rajongásig szeret. Elárulta azonban, hogy nagyon vágyott volna arra, hogy egy kislánya is legyen.

"Soha nem titkoltam, bár borzasztóan nehéz volt feldolgozni azt, hogy emiatt elítélnek, és hálátlannak, rossz anyának, szar embernek gondolnak, ha VÁLLALOM, hogy pici korom óta egy fiút és neki egy hugit szerettem volna, mióta 2 fiam van pedig két fiút és nekik egy hugit. Ráadásul idővel azt is felvállaltam, hogy amikor megtudtam, hogy a második gyermekünk is fiú lesz, csalódott voltam. Sírtam is, nagyon, és mondhatni napokig gyászoltam az általam akkorra már szinte biztosnak hitteket, de azidőben igazából 1 ember kivételével senkinek nem is mertem erről az érzésemről beszélni, mert még a családom is helyretett, miszerint csak az számít, hogy egészséges legyen. Ez természetesen így is van. De én, 28 éves koromra, birtokomban és tudatomban egy csodálatos anyai ágon általam is örökölt, rendkívül különleges kapcsolódásnak a női felmenőimmel, minden porcikámmal azt éreztem, hogy ezt én is tovább fogom vinni, tovább kell vinnem...ezért nehezen viseltem, hogy ez nem fog megtörténni" - árulta el Dobó Ági. "Egy dolog vigasztalt, hogy talán mindez azért alakul így, hogy a családunkban szintén generációk óta, női ágon öröklődő Alzheimer- kór továbbadásának végére így fogunk tudni pontot tenni... Ezt a gondolatmenetet viszont a keresztlányom érkezése óta kiiktattam, mert, azt azért hadd mondjam még el, hogy a saját dolgomnál csak egy dologban voltam mindig biztosabb, hogy a vagány,fiúsabb természetű hugimnak viszont lánya/(i) lesz(nek) majd...És lett is. Minna. Eleinte még jobban vágytam én is egy kicsi lányra, majd miután megszületett, napról napra úgy éreztem és érzem, hogy minden a helyére került. Rajongásig szeretik Őt a fiaim, én szinte gyermekemként, és ahogyan látom, Csabi is. Azóta nem pörgök a mi lenne, ha...síkon, és azt tudatosítom, hogy mi már készen vagyunk" - írta a posztban.