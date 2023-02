A Hazatalálsz című sorozatban is szereplő Sztárek Andrea a Story magazinnak beszélt boldogságáról, és arról, hogyan éli meg a szerelmet 60 év felett. A gyönyörű színésznő egy régi barátjába szeretett bele, és bár fogalma sincs arról, mit hoz a jövő, most nagyon jól érzi magát.

„Egy kedves régi barátommal egyszer csak 'észrevettük egymást'. (...) Ő félig-meddig civil, de köze van a színházi világhoz. (...) A szerelem 60 felett is éppolyan, mint korábban volt, e tekintetben a lelkem egy percet sem öregedett" – vallotta be Sztárek Andrea, akinek vele egykorú párját, Ádámot a gyerekei is kedvelik.

A színésznő a hetilapnak arról is beszélt, hogy nem a magány kergette bele ebbe a kapcsolatba, jól elvolt egyedül is, egyszerűen így hozta az élet.

„Nem költöztünk össze, és nem is fogunk. Én már alkalmatlan vagyok az együttélésre. (...) Ezt Ádám nem bánja. Neki is megvan a maga élete, neki is vannak gyerekei. Ettől még elköteleződtünk a másik felé, és igyekszünk minél több időt együtt tölteni. (...) Végre ismét van kiről gondoskodnom – időnként. Aztán hogy mit hoz a jövő, az számomra is rejtély, de most jó"

– árulta el.