Kos (március 21. - április 20.)

A Vénusz és a Neptunusz együttállása Valentin napon a szerelem, a vágy és a szenvedély hullámát szabadítja fel a tüzes Kosban. A párkapcsolatban élő Kosok úgy érzik magukat ma, mintha a felhők felett lebegnének, ezt a hangulatot pedig a partnerünkre is átragasztják. Akik még mindig az új szerelmet keresik, azok nem találhatnak ennél a napnál jobbat arra, hogy kimutassák az érzéseiket a választottjuknak. A Nyilasban álló Hold segít abban, hogy beteljesüljenek a vágyak, és két magányos szív végre egymásra találjon.

Mérleg (szeptember 23. - október 22.)

A Vénusz és a Neptunusz teljes összhangban áll most a Mérlegekkel, ez pedig segít abban, hogy igazán meg tudják ünnepelni a Valentin-napot. Ma rózsaszín szemüvegen keresztül nézik a világot, és a szokásosnál könnyebben tudnak elfogadni olyan dolgokat, amik ellen korábban küzdöttek. A Mérlegben álló Hold abban is segíti a jegy szülötteit, hogy kimondják, ami a szívükön van, ennek köszönhetően pedig új irányt vehet az életük. Nem kell félniük attól, hogy felfedjék igazi érzéseiket, mert ez hozzásegíti őket ahhoz, amire már nagyon régen vártak.

Halak (február 20. - március 20.)

Az év legromantikusabb napján a Halak jegy szülöttei rivaldafénybe kerülnek. Ne hezitáljanak, ha már egy ideje kacérkodnak a gondolattal, hogy felfedik az érzéseiket kiszemeltjük előtt: a Vénusz és a Neptunusz segít ebben. Együttállásuk bátorságot ad a nagy lépés megtételéhez, így a szingliléttel hamarosan leszámolhatnak a jegy egyedülálló szülöttei. Akik már párra leltek, most mutassák be szerelmüket a családnak és a barátoknak, aligha lesz erre jobb alkalom az évben. A megfelelő időzítésnek köszönhetően a család is sokkal elfogadóbb, a kezdvező fogadtatás pedig a Halak kapcsolatát is megerősítheti.

Nyilas (november 23. - december 20.)

A Vénusz megmutatja a Nyilasoknak, milyen szép és izgalmas lehet a szerelem. A Valentin-napra tervezett romantikus programok megerősítik a kötődést, a Nyilasok szerelmi élete új lendületet kap. Az egyedülálló Nyilasok ezen a napon rendkívül nyitottak lesznek egy új szerelem befogadására; fontos, hogy nyitott szemmel járjanak február 14-én, és felismerjék, majd ki is használják a sors kínálta lehetőségeket.

