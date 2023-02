Akárcsak tavaly, az idei esztendő is sztárszakítások sorozatával vette kezdetét. A legnagyobb bomba Tápai Szabina és Kucsera Gábor válása, ám nem ők az egyetlenek, akik szünetet tartanak a kapcsolatukban.

Virág András karatést az Exatlon Hungaryben ismerte meg a nagy nyilvánosság és sokan megkedvelték a jóképű fiatalembert. Követőinek pedig az utóbbi időben feltűnt, hogy megritkultak, sőt el is tűntek a közös képek kedvesével, ami mint tudjuk, egyfajta egyezményes jele a szakításnak. Sajnos mindez beigazolódott, ugyanis Virág András és szerelme, Costanza Calderale szétmentek.

Sajnos nem alaptalanok a feltételezések, jelenleg éppen szétköltözünk. Nekem nem az a szándékom, hogy szakítsunk, de tény, hogy úgy érzem, hátrébb kell lépnem ebből a kapcsolatból, mert időközben teljesen elfelejtettem önmagamat

– mesélte a Blikknek András, aki úgy érzi, most szünetre van szükségük, és nem tekinti véglegesnek a szakítást.

"Most úgy érzem, időre van szükségünk, de talán később lehet még közös jövőnk. Részemről ez nem egy végleges döntés, de nem tudom, hogy Costi miként áll ehhez. Jelenleg még benne is dúlnak az indulatok, érzelmek" – tette hozzá az egykori sportoló, aki most úgy érzi, hogy a sportpályafutása után teljesen újra kell építenie magát. A rendszeres edzések és versenyek miatt ugyanis sok minden kimaradt az életéből.