Jákob Zoltán lesz a következő Nagy Ő: ő fogja keresni élete szerelmét a TV2 műsorában. A milliárdos üzletembernek természetesen az otthona is fényűző, nemrég a kamerákat is beengedte gyönyörű lakásába: a több mint egymilliárdot érő, 200 négyzetméteres penthouse-ban egyedileg tervezett bútorok, fitneszsarok és a teraszon egy jakuzzi is található. A garázsban pedig több luxusautó is parkol. Eredetileg azonban nem ezt az ingatlant nézte ki magának.

"Először egy kisebb lakást néztem, az csak hatszázmillió volt" - árulta el Jákob Zoltán, aki végül mégis a fényűzőbb otthont választotta, amelyben a dekorációk és a bútorok egy része márványból, valamint kígyóbőrből készült - írja a Story Magazin.