Minden kapcsolatnak vannak jobb és rosszabb periódusai, ám van, hogy eljön az a pont, amikor már nincs visszaút, hiába minden erőfeszítés, és az a legjobb, ha a felek megpróbálnak békében elválni egymástól. Ha kilátástalannak érzed a helyzetet a Halak partnered mellett, érdemes megvizsgálni a jegy jellemzőit, hogy könnyebben átlásd, hányadán is álltok egymással.

A Halak jegy az egyik legkíváncsibb. Nagyon érzelmes, kreatív, és állandóan keresi a módját, hogy hogyan, milyen elfoglaltságokban tudja kiteljesíteni magát. Az érzelmessége sokszor hozza ki belőle a legjobbat, ám van, hogy visszaüt, és ez sok problémát okozhat a párkapcsolatban.

Van, hogy a Halak elkezdi kivonni magát a párkapcsolatból, de ez nem feltétlenül jelent rosszat, az is lehet, hogy csak éppen valami nagyon elvarázsolta, és hamarosan visszatér teljes szívével és lelkével hozzád. Bár az is lehet, hogy éppen azt tervezi, hogyan vessen véget a kapcsolatnak. Ha pedig erről van szó, annak is megvannak az árulkodó jelei:

Sokszor lepattint

Bár a Halak érzelmes, nem jellemző rá, hogy drámázni kezdene és konfrontálódna. A veszekedés helyett inkább megpróbálja elszigetelni magát a másiktól, és minél kevesebb időt tölteni a partnerével.

Inkább a barátaival tölti az időt

Az elszigetelődésnek az is része, hogy a barátait részesíti előnyben veled szemben, és ahelyett hogy veled csinálna bármilyen programot, inkább a barátaival tölti az időt. Ez is egy módja annak, hogy elszakadjon a rossz érzésektől.

Nincs intimitás

A Halak nem igazán kerül fizikai közelségbe olyanokkal, akik iránt nem érez semmit, így ha mindig keresi a kibúvót az együttlétek alól, valószínű, hogy eltávolodott tőled érzelmileg. Ha éppen nem tudják, mit éreznek a másik iránt, általában egyáltalán nem érdekli őt az intimitás.

Drámázni kezd

Bár az előbb azt írtuk, hogy a Halak nem balhézik, ha mégis elkezdi, pontosan lehet tudni, hogy ott hatalmas a baj. Utálja a konfrontációt, ezért valamit nagyon rosszul kell megélnie ahhoz, hogy mégis rákezdjen.

Már nem tesz erőfeszítéseket annak érdekében, hogy szeretve érezd magad általa

A Halak alapvetően nagyon jó abban, hogy éreztesse, szeret és megbecsül, ám ha kiábrándult belőled, már nem fog erőfeszítéseket tenni érted. Bármi, amit teszel a kapcsolat érdekében, észrevétlen marad és nem fogod megbecsülve érezni magad.

De ne aggódj

Bár ezek komoly intő jelek, egyáltalán nem biztos, hogy végleg el kell engedned a Halakkal való párkapcsolatot. Ha mindketten hajlandóak vagytok őszintén kommunikálni, kompromisszumokat kötni, fejlődni, változni, tenni egymásért, még van esély arra, hogy megoldjátok a közétek álló problémákat.