Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

Hajlamos vagy túltervezni magad, ezért kisebb zavarokra, félreértésekre számíthatsz, amiket nem lesz könnyű kimagyarázni. Mint mindig, hétfőn is a legjobb út az őszinteség lehet, a szépítő hazugságokat ugyanis már nem tudod fejben tartani...

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

Párkapcsolatodban folytonos konfliktus forrása, hogy mindketten mást akartok. Nem lehetetlen azonban az összhangot megtalálni, ha igazán vágytok a másik társaságára. A bolygók segítenek benne, hogy meglásd a kompromisszumok lehetőségét.

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

Hétfőn képes leszel a rejtett összefüggéseket is azonnal meglátni. Értékes felismeréseid lehetnek a jövőbeni tervekkel kapcsolatosan. Az is lehetséges, hogy olyan munkalehetőséget kapsz, amit vétek lenne visszautasítani.

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

Begubózol magadba, valami bánthat. Pedig nyitnod kellene, ha tényleg akarod a megoldást. Fordulj nagyobb nyitottsággal és szeretettel párod felé, és tárd ki előtte a szívedet. Olyan válaszokat kaphatsz hétfőn, amelyek igencsak meglepnek...

Oroszlán napi horoszkóp (07.23-08.22.)

Vigyázz a temperamentumodra! Hétfőn képes lehetsz arra, hogy jobban az emberek szándékai mögé láss, ezért észreveszed azt is, ami nem fog tetszeni. Ez pedig kisebb nézeteltéréseket, konfliktusokat eredményezhet.

Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)

Hétfőn a Szűznek különösen erős megérzéseket jeleznek a bolygók. Most képes leszel egyszerre összpontosítani a részletekre és a nagy egészre is, ami, valljuk be, olyan nagyon nem jellemez téged. Jó döntéseket hozhatsz az üzletben és a magánéletben egyaránt.

A többi csillagjegy horoszkópját itt olvashatod.