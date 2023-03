Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

Ideje lenne tisztáznod bizonyos félreértéseket. Az életed akkor kap új irányt, ha pontos céljaid vannak, és azokhoz tartod is magad. Idealista álmaid csak akkor válhatnak valóra, ha valóban a te lelkedben gyökereznek. Szombaton még a kapott jó tanács is félrevihet! Most csak magadra hallgass.

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

Őszinte és határozott kell, hogy legyél a kapcsolatodban, ám ez nem azonos azzal, hogy minden tervedet meggondolás és apelláta nélkül a másikra kell erőltetned. Ha így teszel, ne csodálkozz, ha a másik „lázadni" kezd!

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

Izgalmas napra számíthatsz. Egy váratlan esemény végre mosolyt csalhat az arcodra, és jó esélyed van arra, hogy ez a derű rajtad is maradjon. Aki vágyik rád, most sikert arathat, és akire te vágysz, annak a szívét is elnyerheted.

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

Te képtelen vagy olyan partner mellett élni, aki mellett nem mutathatod ki teljesen az érzéseidet. A Rák jegynek a Hold, a legérzelmesebb, legérzékenyebb bolygó az ura. Az nem megoldás, hogy magadba fojtod a könnyeidet és mosolyodat.

Oroszlán napi horoszkóp (07.23-08.22.)

A baráti kapcsolataid ma fontosabbak lehetnek, mint a családi kapcsolatok. Lehet, hogy ezért a partnered megsértődik, de most fel kell vállalnod ennek a kockázatát. A felszabadultságot és a kötetlenséget szombaton kötelező megélned. Játszani kötelező!

Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)

Szombaton végre nyíltan és őszintén megmondhatod a véleményedet valakinek, és egyben megbeszélheted a problémáidat egy lelki társsal. Akárkit jelölsz is ki erre a posztra, az illető megtiszteltetésnek fogja érezni, hogy rá esett a választás - írja az Astronet.

